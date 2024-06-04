В Госдуме после выступления Бузовой в Уфе озаботились внешним видом артистов

Депутаты предложили ввести требования к одежде звезд. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова после скандала вокруг выступления поющей телеведущей Ольги Бузовой на концерте в Уфе направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с призывом установить обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предусматривающих ограничений по возрасту.