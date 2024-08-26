В России ожидается запуск новых льготных ипотечных программ

В обозримом будущем в России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, направленные на поддержку молодых специалистов, а также занятых в промышленности, строительстве и науке.
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