Северный морской музей приглашает на авторский вечер Виктора Фёдорова

Встреча под названием «Здравствуй, Русский Север…» состоится в музее первого февраля в 17:00Романтик, лирик и философ из Санкт-Петербурга Виктор Фёдоров представит свой новый поэтический сборник «Свет прямой и отражённый».
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