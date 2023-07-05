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Рогов: ВСУ пытались штурмовать в районе села Работино, но бежали под шквалом ударов

Рогов: ВСУ пытались штурмовать в районе села Работино, но бежали под шквалом ударов

Украинцы бежали после провальной попытки штурмовать позиции русской армии.ВС России обратили в бегство украинских военнослужащих, которые предприняли попытку атаковать русскую армию вблизи села Работино, что располагается в Запорожской области.

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