Украинцы бежали после провальной попытки штурмовать позиции русской армии.ВС России обратили в бегство украинских военнослужащих, которые предприняли попытку атаковать русскую армию вблизи села Работино, что располагается в Запорожской области.
Украинцы бежали после провальной попытки штурмовать позиции русской армии.ВС России обратили в бегство украинских военнослужащих, которые предприняли попытку атаковать русскую армию вблизи села Работино, что располагается в Запорожской области.
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