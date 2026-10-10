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«Нельзя брать налоги авансом»: Потанин заявил о пределе нагрузки на бизнес

«Нельзя брать налоги авансом»: Потанин заявил о пределе нагрузки на бизнес

Предел, после которого повышение налоговой нагрузки работает против доходов бюджета, уже пройден, недостаток инвестиций начинает тормозить экономический рост.

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