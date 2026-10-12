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Напоившая сына уксусом петербурженка признала вину

Напоившая сына уксусом петербурженка признала вину

t.me/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Жительница Петербурга Валентина Григорьева, пытавшаяся утопить сына с аутизмом, признала вину.

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