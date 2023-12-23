Почему Вашингтон делает ставку на Варшаву, а не на Берлин с Парижем

﻿﻿США хотят, чтобы Польша стала лидером ЕС. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью газете Rzeczpospolita после встречи с новым главой МИД Польши Радославом Сикорским.