Спасатели патрулируют столичные реки в связи с жаркой погодой

Из-за жаркой погоды 120 спасателей обеспечивают безопасность на реках и водоемах Москвы. Ежедневно более 80 сотрудников патрулируют береговую линию, проводя профилактические беседы и проверяя несовершеннолетних без взрослых.
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