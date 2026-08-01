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Царьград

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Спасатели патрулируют столичные реки в связи с жаркой погодой

Спасатели патрулируют столичные реки в связи с жаркой погодой

Из-за жаркой погоды 120 спасателей обеспечивают безопасность на реках и водоемах Москвы. Ежедневно более 80 сотрудников патрулируют береговую линию, проводя профилактические беседы и проверяя несовершеннолетних без взрослых.

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