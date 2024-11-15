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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники полиции и члены Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде

В Оренбургской области сотрудники полиции и члены Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде

В рамках акции «Нет ненависти и вражде!» в круглом столе приняли участие инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Орское» капитан полиции Айгуль Газизова, председатель Общественного совета при МУ МВД России «Орское» Татьяна Нерушенко, начальник отдела по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатерина Жаворонкова, оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области майор полиции Павел Силяев, психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Мария Камышникова и представители духовенства.

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