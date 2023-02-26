В Крыму прошла олимпиада по финансовой грамотности

В этом году финальные состязания XVIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – «Финатлон для старшеклассников» прошли в 72 регионах России, в том числе и в Республике Крым.
В этом году финальные состязания XVIII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг – «Финатлон для старшеклассников» прошли в 72 регионах России, в том числе и в Республике Крым.
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