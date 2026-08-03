Уволенному из-за плохой игры пианисту оркестр в Москве выплатит 1,2 млн рублей

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей музыканту, который был уволен после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство — пианист не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты.
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