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Уволенному из-за плохой игры пианисту оркестр в Москве выплатит 1,2 млн рублей

Уволенному из-за плохой игры пианисту оркестр в Москве выплатит 1,2 млн рублей

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей музыканту, который был уволен после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство — пианист не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты.

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