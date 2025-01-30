Все для роли: чудесные перевоплощения Кристиана Бейла

30 января родился британский актер Кристиан Бейл. Он один из самых выдающихся актеров современности, причем благодаря не только таланту, но и своей экстремальной отдаче, с которой он берется за каждую роль.
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