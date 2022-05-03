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В Эстонии собираются пересмотреть границы с Россией

В Эстонии собираются пересмотреть границы с Россией

Эстония мало что может противопоставить России в любой из возможных сфер соприкосновения. Однако с момента начала спецоперации на Украине, Таллин не оставляет попыток найти хоть что-то, что могло бы доставить Москве беспокойство, напряжение.

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