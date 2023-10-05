Прокуратура курганского города не согласилась с критикой губернатора Шумкова

Межрайонная прокуратура Шадринска (Курганская область) не согласилась с оценкой, которую губернатор Вадим Шумков дал местным чиновникам по поводу срыва ремонтных работ на объектах историко-культурного наследия.
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