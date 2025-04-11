Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    "Ешь, не бойся, э...
  • Нина
    Ужасно даже читать про такое😱😱😱😱  Сначала азиатов впустили к нам, а теперь еще и тараканов нам в пищу насильно пи..."Ешь, не бойся, э...
  • Александр
    Белок-это не лапки и крылышки.Автор пишет о том,в чём ни уха ни рыла не понимает"Ешь, не бойся, э...

Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что в Новокузнецке сотрудники правоохранительных органов освободили восемь россиян в возрасте от 33 до 49 лет, которых на протяжении нескольких лет удерживали в рабстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх