Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что в Новокузнецке сотрудники правоохранительных органов освободили восемь россиян в возрасте от 33 до 49 лет, которых на протяжении нескольких лет удерживали в рабстве.