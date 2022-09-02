МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом к аналогу SWIFT

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Российская сторона активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в нацвалютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации.
Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Российская сторона активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в нацвалютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации.
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