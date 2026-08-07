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Metro Москва

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Когда российский банк может отказать в выдаче вклада: причины и что делать

Когда российский банк может отказать в выдаче вклада: причины и что делать

В каких случаях банк вправе не выдать деньги со вклада? Какие есть причины для отказа и как действовать вкладчику, если его средства заблокированы? Разбираем ситуации, когда банк может отказать в выдаче средств, и рассказываем о правах вкладчиков.

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