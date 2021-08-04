Разлив нефтепродуктов произошел в районе озера Суоярви в Карелии

Проверку по факту разлива нефтепродуктов на площади 220 кв. метров в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохранной зоне озера Суоярви в Карелии, начали надзорные органы, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.