Курьер в маске доставил посылку с тараканами петербургскому фотографу Петросяну

Курьер в маске доставил петербургскому фотографу Александру Петросяну посылку с тараканами. Он считает, что это месть педагогов из коррекционной школы – накануне мужчина выиграл суд против классного руководителя и логопеда из образовательного учреждения.
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