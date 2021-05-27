Великие комбинаторы из ЦРУ подставили своих британских коллег на территории Белоруссии

После того, как 23 мая борт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска, весь мир мгновенно начал кричать об «удачной операции» белорусских спецслужб, естественно давая ей оценки по принципу «черное-белое».