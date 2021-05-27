Страна и люди

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Великие комбинаторы из ЦРУ подставили своих британских коллег на территории Белоруссии

Великие комбинаторы из ЦРУ подставили своих британских коллег на территории Белоруссии

После того, как 23 мая борт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска, весь мир мгновенно начал кричать об «удачной операции» белорусских спецслужб, естественно давая ей оценки по принципу «черное-белое».

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