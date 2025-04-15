Накануне в городской больнице Бахчисарая впервые проведена необычная акция. Медики центра крови прибыли в город на специально оборудованных автомобилях и все желающие могли не только сдать кровь, но и одновременно пройти диспансеризацию в больнице.
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