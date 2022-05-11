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Ставка на перестройку

Ставка на перестройку

В ожидании сезона отпусков особенно актуален вопрос ценовой стабильности. Необходимость запланировать отдых и рассчитать расходы с учетом возможного роста цен побуждают обратиться к прогнозам инфляции, курса рубля и динамики ключевой ставки.

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