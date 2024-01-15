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«Украине не нужны замороженные конфликты». В Давосе обсудили украинскую «формулу мира» перед визитом Зеленского

Автор фото, EFE/REX/Shutterstock Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в течение выходных состоялся очередной раунд международных переговоров о путях мирного урегулирования российско-украинской войны.

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