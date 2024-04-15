Воде быть: власти назвали способ заполнения Северо-Крымского канала Алиса БронскаяВласти Крыма предложили новый метод восполнения Северо-Крымского канала, утверждая, что его активация снова станет возможностью для восстановления производства риса на полуострове.
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