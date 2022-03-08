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Samsung установила мировой рекорд Гиннеса: 1820 человек одновременно распаковали Galaxy S22 Ultra

Samsung установила мировой рекорд Гиннеса: 1820 человек одновременно распаковали Galaxy S22 Ultra

На днях Samsung провела мероприятие #EpicUnboxing с Galaxy S22 Ultra, которое состоялось 5 марта. В нём приняли участие более 1820 человек, предварительно забронировавших Galaxy S22 Ultra в 17 разных городах, что позволило зафиксировать новый мировой рекорд Гиннеса.

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