В Югре впервые с 2020 года выросла заболеваемость менингитом

В Югре за полгода 2022 года в 33 раза выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора.
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