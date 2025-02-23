Потепление в Москве: температура превысит норму на 1-2 градуса в марте

Роман Вильфанд из Гидрометцентра России сообщает о грядущем потеплении в Москве. В начале марта температура превысит норму на 1-2 градуса: днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, ночные значения составят от минус 5 до 0 градусов.