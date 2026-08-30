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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы «Локо» на титул рухнули за месяц почти в 30 раз. Прошло лишь шесть туров РПЛ

«Локомотив» проиграл «Динамо» (0:1) в шестом туре Альфа-Банк РПЛ и остался на 14-м месте. У команды Михаила Галактионова три ничьих и три поражения в шести матчах.

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