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Шашлыков не будет. Для приморцев ввели жесткий запрет

Шашлыков не будет. Для приморцев ввели жесткий запрет

В связи с опасностью лесных пожаров в Приморском крае гражданам полностью запрещено посещать леса, разводить открытый огонь, сжигать мусор, выходить в лес с целью приготовления шашлыков, в том числе с использованием мангалов, сообщает PRIMPRESS.

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