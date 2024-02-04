Йовица Арсич о Ксавьере Рэтан-Мэйсе: «Понял, что если ему не дают играть в его игру, то нужно играть на команду»

«Очень рады этой победе. Очень важным фактором, на мой взгляд, является то, что мы контролировали подбор на протяжении всей игры.
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