Овчинский: шесть стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации подобрали в СВАО

В прошлом месяце по программе реновации было подобрано 22 строительных площадки для возведения жилых комплексов, шесть из них – на северо-востоке столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.