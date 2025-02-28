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Президент США Трамп продлил санкции против России еще на год

Президент США Трамп продлил санкции против России еще на год

Российская сторона рассматривает западные ограничения как противозаконные и настаивает на их отмене.Согласно информации, опубликованной в Федеральном реестре США 27 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пролонгировал срок действия ряда санкционных мер в отношении России еще на один год, сообщает РБК.

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