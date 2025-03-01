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Экс-президент Олланд: после встречи с Зеленским Трамп больше не союзник Европы

Экс-президент Олланд: после встречи с Зеленским Трамп больше не союзник Европы

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом, американский лидер больше не является союзником Европы.

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