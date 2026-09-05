ГКУ "Мособлпожспас" предупредило грибников о безопасности в лесу

ГКУ "Мособлпожспас" напоминает грибникам о мерах безопасности. В разгар сезона важно иметь карту на телефоне, сообщить о маршруте родным, взять зарядное устройство, еду и воду, а также носить яркую одежду и обратиться по номеру 112 в случае необходимости.
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