Командир группировки "Днепр" рассказал, как были взяты в плен 11 боевиков ВСУ

Старший лейтенант Золто Арсаланова рассказал, как бойцам группировки "Днепр", которой он командует, удалось отразить атаку подразделений боевиков ВСУ, пытавшихся высадиться на левом берегу реки Днепр, а также взять в плен 11 боевиков ВСУ и уничтожить большинство украинских военных из подразделения 36-й бригады морской пехоты армии Украины.