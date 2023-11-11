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Командир группировки "Днепр" рассказал, как были взяты в плен 11 боевиков ВСУ

Старший лейтенант Золто Арсаланова рассказал, как бойцам группировки "Днепр", которой он командует, удалось отразить атаку подразделений боевиков ВСУ, пытавшихся высадиться на левом берегу реки Днепр, а также взять в плен 11 боевиков ВСУ и уничтожить большинство украинских военных из подразделения 36-й бригады морской пехоты армии Украины.

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