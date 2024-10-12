Новая гигантская экзопланета у красного карлика бросает вызов теориям формирования планет

Международная группа астрономов в рамках исследования Searching for Giant Exoplanets around M-dwarf Stars (GEMS) обнаружила гигантскую планету, проходящую перед звездой TOI-6383A, холодным карликом, — звездой массой менее половины массы Солнца.
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