Пожар на Смольном Буяне в Архангельске потушили ночью 13 сентября

Пожар в жилом доме на улице Смольный Буян в Архангельске ликвидировали минувшей ночью. Сообщение о возгорании в квартире дома №25 поступило в оперативные службы около трех часов 13 сентября.
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