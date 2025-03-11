В Курской области сейчас продолжается операция по принуждению украинских боевиков к земле. Армия России освободила Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу, но самым главным событием остается "великая газопроводная операция", в реальность которой сложно поверить.
Они никогда не поймут Россию и поэтому будут бояться ее всегда
Комментарии
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иЛ
иван Логофетов
INанга предсказа ПОТЪВАНЕТО на Купск --80-те години на ХХ век. Видях го по телевизията и казах, тази бабичка говори глупости, но предсказаното е нямало предвид града, който е дъбоко в сушата, а тъкмо "нещо", което се казва курск. По същия начин предсказа за птъването на Варна, но не е било града, а корабът "Варна". Предсказа, че "двамата братя" /кулите/ ще паднат в прах и пепел" . Е , кулету паднаха -след това, аз вече вярвах на пророчествата й. Светла и памет!
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4 час.
Александр Николаевич
Д О Л Б О - ЕБСТВО ни когда не проходит само - это не насморк!!! ЕГО нужно лечить, при помощи, а не самолечением! В Европе, для этого есть РОССИЯ --ОБРАЩАЙТЕСЬ -поможем!!!
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2 час.
Галина Черныш
Ванга предвещала не про Курск,а про Сирию,она говорила "еще Сирия не пала",а сейчас Сирия пала, когда окончательно падет,значит надо что-то ожидать,посмотрим
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2 час.
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