Они никогда не поймут Россию и поэтому будут бояться ее всегда

иЛ иван Логофетов INанга предсказа ПОТЪВАНЕТО на Купск --80-те години на ХХ век. Видях го по телевизията и казах, тази бабичка говори глупости, но предсказаното е нямало предвид града, който е дъбоко в сушата, а тъкмо "нещо", което се казва курск. По същия начин предсказа за птъването на Варна, но не е било града, а корабът "Варна". Предсказа, че "двамата братя" /кулите/ ще паднат в прах и пепел" . Е , кулету паднаха -след това, аз вече вярвах на пророчествата й. Светла и памет!

Александр Николаевич Д О Л Б О - ЕБСТВО ни когда не проходит само - это не насморк!!! ЕГО нужно лечить, при помощи, а не самолечением! В Европе, для этого есть РОССИЯ --ОБРАЩАЙТЕСЬ -поможем!!!