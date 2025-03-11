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Они никогда не поймут Россию и поэтому будут бояться ее всегда

Они никогда не поймут Россию и поэтому будут бояться ее всегда

В Курской области сейчас продолжается операция по принуждению украинских боевиков к земле. Армия России освободила Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу, но самым главным событием остается "великая газопроводная операция", в реальность которой сложно поверить.

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Комментарии
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иЛ
иван Логофетов
INанга  предсказа  ПОТЪВАНЕТО на  Купск --80-те  години  на  ХХ век. Видях  го  по телевизията и казах,  тази бабичка  говори  глупости,  но  предсказаното  е нямало  предвид града,  който  е  дъбоко  в  сушата,  а  тъкмо  &quot;нещо&quot;,  което  се  казва  курск. По  същия начин  предсказа  за  птъването  на  Варна,  но  не е  било  града,  а  корабът  &quot;Варна&quot;. Предсказа,  че &quot;двамата  братя&quot; /кулите/  ще  паднат  в  прах и  пепел&quot; . Е  ,  кулету  паднаха -след  това,  аз  вече  вярвах  на   пророчествата  й. Светла  и памет!
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4 час.
Александр Николаевич
Д О Л Б О - ЕБСТВО ни когда не проходит само - это не насморк!!! ЕГО нужно лечить, при помощи, а не самолечением! В Европе, для этого есть РОССИЯ --ОБРАЩАЙТЕСЬ -поможем!!!
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2 час.
Галина Черныш
Ванга предвещала не про Курск,а про Сирию,она говорила &quot;еще Сирия не пала&quot;,а сейчас Сирия пала, когда окончательно падет,значит надо что-то ожидать,посмотрим
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2 час.
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