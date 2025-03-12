Вашингтонский гамбит! Удивительная покорность ЕС. Что делать Москве? Нужен мир, а не пауза

США предложили Украине прекращение огня: Киев согласился, Москва оценивает инициативу США выступили с предложением о прекращении огня на Украине и скорейшем начале мирных переговоров, сообщает источник по итогам встречи в Джидде.
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