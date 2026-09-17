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Neuralink впервые показала, как мысленная речь превращается в слова

Neuralink впервые показала, как мысленная речь превращается в слова

Второй участник программы VOICE с боковым амиотрофическим склерозом произнёс фразу силой мысли Neuralink впервые продемонстрировала, как её беспроводной мозговой чип N1 преобразует воображаемую речь в слова.

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