Появились кадры задержания в Крыму подозреваемого в госизмене в пользу Украины

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который работал на территории Крыма. По оперативным данным, шпион поставлял на Украину запчасти к военной авиатехнике российского производства.
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