Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Если год назад Россия казалась Машинисту «совком», то сейчас он пересмотрел свои убеждения

Если год назад Россия казалась Машинисту «совком», то сейчас он пересмотрел свои убеждения

Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо? Свой дом в Израиле он построил в "культурном центре" страны - в Хайфе, на 12 сотках.

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Комментарии
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Андрей
А чего хочет этот меркантильный поц, не понял...
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2 час.
Олег Орлов
Нам россиянам, не по концертам надо ходить, а строить экономику России...Хоть в фильме Угрюм река, Громовы отрицательные персонажи, сколотившие состояние на разбое и грабеже, приумножить они решили осваивая сибирский край ... Ведь в Библии как написано... Даётся и приумножается( имеющему талант и не зарывающему его в землю)... Он не проматывал деньги на концертах и Кругевелях, а чуть не замёрз пытаясь найти месторождение золота...
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1 час.
tsan tsan
Хватит писать про Макаревича и ему подобных &quot;понауехавших&quot;. Забвение для таких страшнее любой хулы, страшнее смерти.
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7 мин.

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