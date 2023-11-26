Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо? Свой дом в Израиле он построил в "культурном центре" страны - в Хайфе, на 12 сотках.
Если год назад Россия казалась Машинисту «совком», то сейчас он пересмотрел свои убеждения
Комментарии
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Андрей
А чего хочет этот меркантильный поц, не понял...
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2 час.
Олег Орлов
Нам россиянам, не по концертам надо ходить, а строить экономику России...Хоть в фильме Угрюм река, Громовы отрицательные персонажи, сколотившие состояние на разбое и грабеже, приумножить они решили осваивая сибирский край ... Ведь в Библии как написано... Даётся и приумножается( имеющему талант и не зарывающему его в землю)... Он не проматывал деньги на концертах и Кругевелях, а чуть не замёрз пытаясь найти месторождение золота...
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1 час.
tsan tsan
Хватит писать про Макаревича и ему подобных "понауехавших". Забвение для таких страшнее любой хулы, страшнее смерти.
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7 мин.
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