Если год назад Россия казалась Машинисту «совком», то сейчас он пересмотрел свои убеждения

Олег Орлов

Нам россиянам, не по концертам надо ходить, а строить экономику России...Хоть в фильме Угрюм река, Громовы отрицательные персонажи, сколотившие состояние на разбое и грабеже, приумножить они решили осваивая сибирский край ... Ведь в Библии как написано... Даётся и приумножается( имеющему талант и не зарывающему его в землю)... Он не проматывал деньги на концертах и Кругевелях, а чуть не замёрз пытаясь найти месторождение золота...