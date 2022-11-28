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Яннис обыграл Луку один на один и забил сверху

Яннис обыграл Луку один на один и забил сверху

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо стал автором красивого момента в матче с «Мэверикс» (124:115). Во второй четверти Яннис обыграл лидера техасцев Луку Дончича один на один и забил сверху.

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