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ДумаТВ

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Гордеев назвал беспрецедентной активность избирателей

Гордеев назвал беспрецедентной активность избирателей

Заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев назвал беспрецедентной активность избирателей на выборах депутатов  Государственной Думы IX созыва.

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