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Захарова заявила, что Украина признала марионеточный характер Зеленского

Захарова заявила, что Украина признала марионеточный характер Зеленского

Украина наконец-то сама признала марионеточный характер президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Захарова, комментируя заявления главы украинских переговорщиков Давида Арахамии про переговоры в 2022 году, передает РИА Новости.

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