Украина наконец-то сама признала марионеточный характер президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Захарова, комментируя заявления главы украинских переговорщиков Давида Арахамии про переговоры в 2022 году, передает РИА Новости.