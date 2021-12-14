Происшествия

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В Новосибирской области перед судом предстанет обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти

Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Челябинска по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.

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