😢 Погиб севастопольский актёр Максим Шпаковский, сыгравший одну из ролей в сериале «Сваты» Он ушёл из жизни в возрасте 48 лет.
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😢 Погиб севастопольский актёр Максим Шпаковский, сыгравший одну из ролей в сериале «Сваты» Он ушёл из жизни в возрасте 48 лет.