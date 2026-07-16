НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Илсур Һадиуллин БДИда 200 һәм 300 балл җыйган чыгарылыш укучыларына киңәшләрен бирде

Илсур Һадиуллин БДИда 200 һәм 300 балл җыйган чыгарылыш укучыларына киңәшләрен бирде

Бүген Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин Казанның «Корстон» комплексында узган очрашуда Бердәм дәүләт имтиханнарында 200 һәм 300 балл җыйган укучыларга үгет-нәсихәт, киңәшләрен бирде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии