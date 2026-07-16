Илсур Һадиуллин БДИда 200 һәм 300 балл җыйган чыгарылыш укучыларына киңәшләрен бирде

Бүген Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин Казанның «Корстон» комплексында узган очрашуда Бердәм дәүләт имтиханнарында 200 һәм 300 балл җыйган укучыларга үгет-нәсихәт, киңәшләрен бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии