Военное обозрение

3 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Командующий Объед...
  • Марина Петрова
    Их и проси о помощи, не разбегутся. Такие ли еще союзнички, любят только получать. Это не касается Беларусси.МИД Казахстана: Р...
  • В С
    Всё таки.,какие то, зудяще - паскудно- упёртые эти хохложопые особи.Командующий Объед...

Times: Новая партия депутата от партии немецких левых может сплотить четверть населения страны

Times: Новая партия депутата от партии немецких левых может сплотить четверть населения страны

В политической карьере депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, похоже, настаёт переломный момент – она намерена создать собственную партию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх